Франция намерена участвовать в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана - посол (ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - Франция намерена участвовать в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, находящийся с визитом в Cуговушане, в интервью Real TV, сообщает Trend.

Посол отметил, что Франция надеется на ускорение диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Наше присутствие здесь было важным. Мы увидели мину недалеко от деревни. Надеемся, что у нас будет возможность сотрудничать в области водоснабжения, мелиорации, электрификации. Правительство Франции готово оказать поддержку. Существует проект по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Францией. Я рад видеть развитие освобожденных от оккупации территорий. В то же время мы надеемся на мир и постоянный диалог между Азербайджаном и Арменией для развития обеих стран", - отметил посол.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)