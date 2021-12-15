Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский газ ни в коем случае не является альтернативой российскому
БАКУ / Trend / - Азербайджанский газ ни в коем случае не является альтернативой российскому.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais.
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