Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию – посол Турции
БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию. Она предусматривает расширение и углубление связей между Турцией и Азербайджаном во всех сферах.
Об этом сказал Trend посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
«Связи между Турцией и Азербайджаном расширяются во всех сферах. Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию, каждый из нас действует в соответствии с этим документом», - сказал дипломат.
Джахит Багчи отметил, что добившийся больших успехов, как с военной, так и с политической точки зрения Азербайджан одержал победу в Карабахе, находившемся под оккупацией в течение почти 30 лет.
Он добавил, что во время 44-дневной войны Турция как с политической, так и моральной точки зрения была рядом с Азербайджаном.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)