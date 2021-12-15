Президент Ильхам Алиев: Армения должна работать над мирным соглашением и придерживаться нормального поведения в XXI веке

БАКУ /Trend/ - Армения должна отказаться от любых враждебных действий против Азербайджана, от территориальных претензий к Азербайджану, потому что, я неоднократно говорил, у нас больше исторических причин иметь территориальные претензии к Армении. Они должны работать над мирным соглашением и придерживаться нормального поведения в XXI веке.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais.

«Мы в любом случае являемся соседями, и никто из нас не переселится на другую планету. Поэтому для нормализации отношений, включая контакты между народами, мы должны постепенно, шаг за шагом, готовя основу, научиться жить рядом. Мы открыто говорили о том, что готовы к этому. Однако никакого позитивного сигнала со стороны Армении не получили. Мне кажется, что внутренняя ситуация в Армении и, как я уже отметил, разочарование и, мягко говоря, недовольство после поражения в войне, непомерные ожидания, нереальная оценка военного и политического потенциалов нанесли их обществу своего рода психологическую травму. Поэтому важно, чтобы правительство Армении не поддерживало общественное мнение, основанное на привитии ненависти к азербайджанцам, и шло впереди в процессе нормализации. Должно быть сформировано общественное мнение. Единственный путь для развития Армении – нормализовать связи с Азербайджаном, нормализовать связи с Турцией, предпринять важные шаги для того, чтобы убедить людей быть соседями, не соседями-врагами, а нормальными соседями, и отказаться от территориальных претензий. Думаю, что если эта формула будет принята правительством и политической элитой Армении, то у нас есть шанс для продвижения. Что касается нас, то наша позиция очевидна. Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать: мы хотим мира для Южного Кавказа, хотим стабильности, безопасности и процветающего будущего»,- сказал глава государства.