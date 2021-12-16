Президент Ильхам Алиев: Завершено более 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом

БАКУ /Trend/ - Завершено более 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе.

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