Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века

Политика 16 декабря 2021 00:50 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе.

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