Президент Ильхам Алиев: Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере

БАКУ /Trend/ - Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе.

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