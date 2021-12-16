В воинских частях ВС Азербайджана введены в эксплуатацию новые объекты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на улучшение социально - бытовых условий и условий службы военнослужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с новопостроенными объектами военной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Главе ведомства было доложено, что пункт размещения модульного типа оснащен современным оборудованием, мебелью и инвентарем для удовлетворения всех необходимых потребностей военнослужащих. На его территории предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно - санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. Комплекс оснащен централизованной системой отопления, системами освещения и водоснабжения.

Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Затем Гасанов принял участие в церемонии открытия нового караульного городка в одной из воинских частей.

Было отмечено, что за короткий срок в караульной, построенной в соответствии с современными стандартами, были созданы все условия для организации и несения службы на высоком уровне.

В помещении установлена централизованная система отопления, сигнализация и противопожарная система.

На территории караульного городка проведены работы по благоустройству, уложено асфальтовое покрытие, разбита зеленая зона.

В заключение министр дал поручения по организации боевого дежурства и службы войск, пожелал личному составу успехов в службе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)