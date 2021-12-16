Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана
БАКУ /Trend/ - Рад, что министр иностранных дел Азербайджана примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел стран ОИС по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану.
Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга посол Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайи.
По его словаам, Организация исламского сотрудничества предложила Пакистану провести внеочередное заседание министров.
"Цель этой исторической встречи - помочь людям Афганистана пережить голод. Больше половины населения Афганистана столкнулось с голодом, 40 процентов экономики страны было уничтожено", - заявил Хайи.
Посол отметил необходимость предоставить международную помощь Афганистану как можно скорее.
"Пакистан уже выделил Афганистану гуманитарную помощь в размере 30 миллионов долларов. Я рад, что министр иностранных дел Азербайджана тоже будет участвовать в этой встрече", - добавил посол.