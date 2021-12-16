Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook поделился публикацией о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшей 15 декабря в столице Бельгии Брюсселе, сообщает в четверг Trend.

«Мы должны найти пути для прочного мира. Вчера вечером мы продвинулись в этом вопросе с Президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном», - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)