Катар привержен поддержанию своих отношений с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Катарско-азербайджанские отношения основаны на общих ценностях, основах крепкой дружбы, совместного сотрудничества и взаимных интересов и укрепляются уважением и взаимным доверием между двумя странами.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Катара в Баку Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах аль Хинзаб.

"Отношения между Государством Катар и Республикой Азербайджан вызывают большой интерес со стороны высокопоставленных должностных лиц обеих стран в целях укрепления уз дружбы и сотрудничества во всех политических, экономических и социальных областях для достижения большего процветания наших двух стран," - сказал посол.

Он добавил, что Катар привержен поддержанию своих отношений с Азербайджаном и продвижению вперед к многообещающему и процветающему будущему путем развития политических, экономических и культурных связей и содействия торговым обменам и инвестиционным возможностям для компаний из обеих стран.