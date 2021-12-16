Турция продолжит защищать интересы братских государств, таких как Азербайджан - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция будет продолжать вести неустанную борьбу, чтобы защитить права и интересы дружественных и братских стран, таких как Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении в зале заседаний муниципалитета Кайсери.

По его словам, Турция переживает самый напряженный период в своей истории.

«Принимаются меры для усиления охраны границы»,- добавил он.