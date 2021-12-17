На освобожденных территориях Азербайджана открылся новый учебный центр ВС страны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники ведомства приняли участие в открытии нового учебного центра на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено о том, что в учебном центре создана вся необходимая инфраструктура для размещения и работы личного состава, учебно-боевой техники, которая будет привлечена к учениям.

Учебный центр смоделирован таким образом, что условия в нем приближены к реальным боевым. Здесь планируется проведение занятий для усовершенствования практических навыков по управлению различными видами боевой техники в условиях сложных рельефа и погодных условий, а также по стрельбе. В учебном центре созданы необходимые условия для отработки практических навыков по стрельбе из минометов, гранатометов, стрелкового и другого оружия. Было отмечено, что для повышения уровня боеготовности и профессионализма военнослужащих учебные тренировки будут проводиться квалифицированными специалистами-инструктурами.

После осмотра общевойскового стрельбища министр обороны понаблюдал за показательными боевыми стрельбами подразделений.

Закир Гасанов дал поручения по изучению современных учебно-тренировочных методов с применением опыта, приобретенного в Отечественной войне Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова)