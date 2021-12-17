Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран приняла резолюцию по вакцинам
БАКУ/Trend/ - Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19.
Как сообщает Trend, об этом отмечает постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций в своем сообщении в Твиттере. Азербайджан, председатель "Движения неприсоединения", продолжает возглавлять борьбу с COVID-19, говорится в сообщении.
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