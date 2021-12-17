Сотрудникам министерства оборонной промышленности Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 17 декабря подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" сотрудникам министерства оборонной промышленности Азербайджана.
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