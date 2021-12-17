В Азербайджане повышена минимальная месячная зарплата - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 17 декабря подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы и внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О повышении минимальной месячной заработной платы» №1265 от 18 июня 2019 года.

В соответствии с распоряжением, в связи с выполнением распоряжения Президента Азербайджана «О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения» № 2965 от 16 октября 2021 года, с 1 января 2021 года размер минимальной месячной заработной платы устанавливается в размере 300 манатов.

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