Правительство Азербайджана активно в пресечении террористических актов - Госдеп США

БАКУ /Trend/ - В 2020 году правительство Азербайджана активно работало над сдерживанием, обнаружением и пресечением попыток совершения террористических актов.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете о терроризме за 2020 год, подготовленном Госдепартаментом США.

В отчете говорится, что азербайджанские правоохранительные органы и службы безопасности исторически проводили операции по пресечению и предотвращению террористических атак, арестовывали и преследовали подозреваемых в терроризме, а также преследовали в судебном порядке возвращающихся азербайджанцев, подозреваемых в присоединении или финансировании террористических группировок, ведущих боевые действия за пределами Азербайджана.

«Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана продемонстрировали адекватную способность обнаруживать, сдерживать и предотвращать террористические акты на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.