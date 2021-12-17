Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны (версия 3)

(первая версия опубликована вчера в 14:21)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 декабря подписал указ об улучшении социально-бытовых условий граждан со статусом членов семей шехидов и лиц, которым назначена инвалидность в связи с войной.

Согласно указу:

1. Приватизация квартир в многоквартирных зданиях, построенных на основе заказа Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района города Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в относящихся к государственному жилищному фонду многоквартирных зданиях, строящихся в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Абшеронском районе, согласно статье 146.4 Жилищного кодекса Азербайджана (с учетом пункта 4 этого указа) будет осуществляться министерством труда и социальной защиты населения (далее – министерство) путем продажи этих квартир.

2. Кабмину Азербайджана поручено:

2.1. Подготовить проект порядка продажи квартир, предусмотренных в пункте 1 этого указа, а также использования средств, полученных от их продажи, и в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана;

2.2. Решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

3. Министерству труда и социальной защиты населения поручено:

3.1. Организовать продажу квартир, указанных в пункте 1 этого указа, в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1 указа;

3.2. Принять меры по обеспечению квартирами или частными домами за счет средств, полученных от продажи квартир, нижеуказанные категории лиц, поставленных на учет как нуждающихся в жилой площади;

3.2.1. Лица, предусмотренные в части первой распоряжения Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в ходе защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов» №569 от 20 июня 2014 года;

3.2.2. Лица, предусмотренные в части первой распоряжения Президента Азербайджана «О ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов» № 2449 от 25 января 2021 года;

3.2.3. Лица, предусмотренные в подпункте 3.2.2 этого указа, поставленные на учет как нуждающиеся в жилой площади в 2020-2021 годах;

3.3. Решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

4. Установить, что продажа квартир, предусмотренных в пункте 1 этого указа, допускается в нижеследующих случаях:

4.1. Если количество этих квартир больше числа лиц, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 3.2.3 этого указа, поставленных на учет как нуждающихся в жилой площади, лиц, имеющих инвалидность по зрению, состоящих на учете до дня вступления в силу этого указа как нуждающихся в жилой площади, а также воспитанников детских социальных учреждений и выпускников образовательных учреждений, потерявших родителей и лишенных родительской опеки;

4.2. Если эти квартиры невозможно предоставить лицам, предусмотренным подпунктами 3.2.1 – 3.2.3 этого указа с учетом нормы выделения жилой площади, установленной в соответствии с Жилищным кодексом Азербайджана.

5. Местные органы исполнительной власти должны предоставить министерству информацию о лицах, указанных в подпункте 3.2.3 этого указа.

6. Пункты 1 и 3.1 этого указа вступают в силу в один день в порядке, предусмотренном пунктом 2 этого указа.