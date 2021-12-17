Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
БАКУ / Trend / - Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 20 декабря 2021 года.
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