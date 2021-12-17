МИД Азербайджана организовал прием, посвященный итогам года (версия 2)

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БАКУ / Trend / - 17 декабря во дворце "Гюлистан" министерством иностранных дел Азербайджана был организован прием, посвященный итогам 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные должностные лица Министерства иностранных дел, высокопоставленные представители соответствующих ведомств, главы дипломатических миссий и офисов международных организаций, аккредитованных в нашей стране.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал об основанной на национальных интересах нашей страны независимой, открытой и прагматичной внешней политике Азербайджанской Республики под руководством Президента Ильхама Алиева в 2021 году. Он также рассказал об успешных шагах во внешней политике, в том числе об инициативах, выдвинутых Президентом Азербайджанской Республики в рамках его председательства в национальных и международных организациях, осуществленных проектах, конкретных шагах в направлении миростроительства в постконфликтный период, а также проделанной работе по еще большему развитию сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях в этом году - в первую годовщину восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Поделившись видением будущего Азербайджана в свете новых реалий в регионе после конфликта, министр подчеркнул, что, как заявил в этой связи глава государства, Азербайджан нацелен на миростроительство, стабильность и устойчивое развитие в регионе. Говоря о масштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, министр поблагодарил дружественные страны и страны-партнеры за поддержку в процессе восстановления и строительства.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступив на мероприятии, отметил, что Азербайджан всегда уделял внимание развитию сотрудничества и дружеских отношений с другими странами, и за последний год эти отношения были развиты.

Он, подчеркнув, что Азербайджан, продемонстрировав солидарность с мировым сообществом, внес вклад в глобальную борьбу с COVID-19, отметил, что текущие процессы в международных организациях делают необходимым построение политически и экономически более справедливого мирового порядка в постпандемический период. Хикмет Гаджиев сказал, что угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся в глобальном масштабе, требуют повышения гибкости универсальных региональных и международных организаций и адаптации их к новым реалиям.

Помощник Президента отметил, что Азербайджан создал новую реальность в регионе Южного Кавказа, положив конец почти 30-летней армянской военной оккупации, и сегодня Азербайджан стремится к созданию нового региона Южного Кавказа на основе принципов регионального сотрудничества, открытия коммуникаций, взаимного уважения территориальной целостности друг друга. В настоящее время перед Азербайджаном стоят такие важные вопросы, как восстановление и реконструкция освобожденных территорий и возвращение вынужденных переселенцев. В этой связи он подчеркнул, что одним из самых больших препятствий является угроза мин и Азербайджан надеется на серьезную поддержку международного сообщества в устранении этой угрозы.