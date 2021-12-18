Для ВС Азербайджана закуплена новая гусеничная и лыжная техника (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Руководство министерства обороны Азербайджана, совершающее поездку в Кяльбаджарский и Лачинский районы, приняло участие в открытии новопостроенных объектов военного назначения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.
В рамках поездки были осмотрены приобретенная новая гусеничная и лыжная техника, которая обеспечивает бесперебойные перевозки личного состава и грузов по заснеженным территориям со сложным рельефом.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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