Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета глав МИД стран ОИС в Пакистане

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Пакистан для участия во внеочередном заседании Совета глав МИД стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи главы МИД Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)