Утверждено Положение о Госкомиссии по радиочастотам - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 18 декабря подписал указ об утверждении "Положения о Государственной комиссии по радиочастотам Азербайджана".
Кабмину Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.
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