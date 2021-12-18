Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО)

Политика 18 декабря 2021 15:54 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочей поездки в Брюссель 15 декабря дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

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Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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