Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем усилия Еврокомиссии, в особенности господина Мишеля

БАКУ /Trend/ - Мы высоко оцениваем усилия Европейской комиссии, в особенности господина Мишеля.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя 15 декабря в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore встречу с премьер-министром Армении и главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем в рамках рабочего визита в Брюссель.

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