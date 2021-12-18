Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы

Политика 18 декабря 2021 16:22 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

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