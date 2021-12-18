Президент Ильхам Алиев: Все наши энергетические проекты, начиная от нефтепроводов и заканчивая газопроводами, завершены в регионе в очень дружественной атмосфере

БАКУ /Trend/ - Все наши энергетические проекты, начиная от нефтепроводов и заканчивая газопроводами, завершены в регионе в очень дружественной атмосфере.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

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