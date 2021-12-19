Турция продолжит действовать сообща с Азербайджаном - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Турции написал на своей странице в Twitter.

"В Исламабаде, где я участвовал в заседании Организации исламского сотрудничества, мы обсуждали события на Кавказе с моим братом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Мы продолжим действовать сообща на каждом этапе нормализации обстановки в нашем регионе", - отметил Чавушоглу.