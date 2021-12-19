Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС

Политика 19 декабря 2021 12:47 (UTC+04:00)
Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов.

Об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, сообщает Trend.

"Счастлив, что 10 армянских военнослужащих были переданы Армении. Европейский Союз продолжит работу с обеими странами, опираясь на успешные встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал спецпредставитель ЕС.

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