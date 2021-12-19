Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в ДТП

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана в результате ДТП в районе Сарыкамыш провинции Карс.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"В результате ДТП с участием автобуса, произошедшего в районе Сарыкамыш провинции Карс, погибли 4 человека, двое из которых были гражданами Азербайджана. Упокой Аллах души погибших, соболезнуем их близким и желаем терпения, а раненым - скорейшего выздоровления", - говорится в соболезновании посольства.