ОИС может играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 19 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр поблагодарил Королевство Саудовская Аравия за инициативу по созыву встречи и пакистанскую сторону за организацию мероприятия. В своем выступлении Джейхун Байрамов озвучил следующие ключевые моменты:

- Эскалация ситуации в Афганистане, одном из государств-основателей организации, создает серьезные проблемы на региональном и глобальном уровнях и является источником общей озабоченности. Ужасные гуманитарные последствия кризиса в Афганистане требуют немедленных действий всего международного сообщества, поскольку это угрожает жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей.

- ОИС, основанная на благородном принципе исламской солидарности, должна быть рядом с афганскими братьями и сестрами в эти трудные времена. Благодаря важному опыту, накопленному в последние годы в области гуманитарной помощи, а также созданным механизмам и институтам ОИС может играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане.

- Как ответственный член организации Азербайджан готов поддержать усилия ОИС в этом направлении.

- Не следует упускать из виду главные причины нынешней ситуации, чтобы найти устойчивые решения. В этом контексте создание полностью функциональной инклюзивной системы управления в стране, в частности, устранение рисков терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков среди молодежи, искоренение нищеты и поддержка устойчивого экономического развития по-прежнему имеет жизненно важное значение. В противном случае гуманитарная помощь сама по себе не станет решением многолетних страданий афганского народа.

- Установление эффективного управления посредством мирного и инклюзивного процесса - единственный выход из кризиса. В этой связи мы подчеркиваем обоснованность ряда резолюций, принятых ОИС, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Афганистана.

- Безопасность и стабильность в Афганистане тесно связаны с общей обстановкой безопасности в регионе. Мы должны продемонстрировать нашу солидарность и поддержку соседним странам-участникам ОИС в решении серьезных проблем, с которыми они сталкиваются в связи с эскалацией ситуации в Афганистане.