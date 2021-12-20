Азербайджанские депутаты обсудят сегодня более 30 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

На заседании будут обсуждены следующие законопроекты:

1. Об утверждении изменения в Кредитное соглашение № AZB-P4, подписанное 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии;

2. Об утверждении изменения в Договор о финансировании по проекту «Создание Национального парка Самур-Ялама» в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа между министерством финансов, представляющим Азербайджан, и KfW;

3. О внесении изменений в законы Азербайджана «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», «О регистрации места жительства и нахождения», «О государственном реестре населения Азербайджана, «О Консульском уставе Азербайджана", утвержденном законом Азербайджана номер 782 от 8 февраля 1994 года, «О гражданстве Азербайджана», в Семейный кодекс Азербайджана, «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет» (третье чтение);

4. О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение);

5. О внесении изменений в закон «О разведывательной и контрразведывательной деятельности» (третье чтение);

6. О внесении изменений в Закон «Об авторском праве и смежных правах» (третье чтение);

7. О внесении изменения в закон "О судах и судьях" (третье чтение);

8. О внесении изменений в законы «О паспортах», «О государственной службе», «О дипломатической службе» и в Налоговый кодекс;

9. О внесении изменения в закон «О лицензиях и разрешениях»;

10. «О туризме» (второе чтение);

11. О внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение);

12. О внесении изменения в закон «О бюджетной системе» (второе чтение);

13. О внесении изменения в закон «О государственном долге» (второе чтение);

14. О внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение);

15. О внесении изменения в закон «О таможенном тарифе» (второе чтение);

16. О внесении изменения в закон «О страховании от безработицы» (второе чтение);

17. О внесении изменения в закон «О занятости» (второе чтение);

18. Законопроект «О медиа» (второе чтение);

19. О внесении изменения в закон «О лотереях» (первое чтение);

20. О внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

21. О внесении изменения в Гражданский кодекс (первое чтение);

22. О внесении изменения в Уголовный кодекс (первое чтение);

23. О внесении изменения в Налоговый кодекс (первое чтение);

24. О внесении изменения в закон «О физической культуре и спорте» (первое чтение);

25. О внесении изменения в закон «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

26. О внесении изменения в закон «О коневодстве» (первое чтение);

27. О внесении изменения в закон «О рекламе» (первое чтение);

28. О внесении изменения в закон «О государственных закупках» (первое чтение);

29. О внесении изменения в закон «О телекоммуникации» (первое чтение);

30. О внесении изменения в закон «О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» (первое чтение);

31. О внесении изменения в закон «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение);

32. О внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение);

33. О внесении изменения в Семейный кодекс (первое чтение);

34. О внесении изменения в Консульский устав Азербайджана, утвержденный законом номер 782 от 8 февраля 1994 года (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)