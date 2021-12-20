В Азербайджане повышен размер социальных пособий - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана «О повышении размера социальных пособий» № 973 от 29 августа 2013 года.
Согласно документу, в часть первую указа вносятся следующие изменения:
По п. 1.1.:
1.1.1. В пп. 1.1.1 цифра «130» заменяется цифрой «180»;
Во втором абзаце пп. 1.1.2. цифра «150» заменяется цифрой «220», в третьем абзаце - цифра «130» заменяется цифрой «180», в четвертом абзаце – цифра «110» заменяется цифрой «120».
Новость обновляется
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Турция продолжит пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны - Эрдоган
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)
По приглашению АМИ Trend в Баку совместно с МИА «Казинформ» обсуждена стратегия сотрудничества в рамках проектов Turkic.World и Eastweststream.com
Космография Лейлы Азимбековой "Отличная от других" – живописные картины врача, исцеляющие душу (ФОТО)
ОИС может играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане - Джейхун Байрамов
Омбудсмен Азербайджана осуществляет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в Физули (ФОТО)
В Париже прошел концерт, посвященный 880-летию азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин (ФОТО/ВИДЕО)