В Азербайджане повышен размер пособия для женщин, имеющих более пяти детей
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана «Об установлении размера социального пособия для женщин, имеющих более пяти детей» №72 от 27 декабря 2013 года.
Согласно документу, размер социального пособия для женщин, имеющих более пяти детей, повышен с 55 до 70 манатов.
Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
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