Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана «Об учреждении «Пенсии Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и/или детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья» № 643 от 15 апреля 2019 года.

Согласно указу, размер пенсии Президента Азербайджана, выдаваемой лицам, ухаживающим за инвалидами I группы и/или детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, повышен с 50 до 80 манатов

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.