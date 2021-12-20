В Азербайджане увеличен размер ежемесячной стипендии за почетные звания - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О предоставлении ежемесячной стипендии за почетные звания" №878 от 4 июля 2005 года.
В соответствии с распоряжением, размер ежемесячной стипендии за почетные звания повышен со 150 до 180 манатов и со 100 до 120 манатов.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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