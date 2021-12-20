Повышена пенсия Президента Азербайджана для пенсионеров с ученой степенью - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для лиц, не менее 25 лет проработавших в научных учреждениях, организациях по месту основной работы или учебных заведениях и имеющих соответствующую регистрацию в трудовой книжке, а также имеющих ученую степень и право на получение трудовой пенсии" №1229 от 30 декабря 2020 года.

Согласно документу, в первой части указа цифры «200» заменяются цифрами «300», цифры «120» - цифрами «200».

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.