Повышена пенсия Президента Азербайджана для пенсионеров с ученой степенью - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для лиц, не менее 25 лет проработавших в научных учреждениях, организациях по месту основной работы или учебных заведениях и имеющих соответствующую регистрацию в трудовой книжке, а также имеющих ученую степень и право на получение трудовой пенсии" №1229 от 30 декабря 2020 года.
Согласно документу, в первой части указа цифры «200» заменяются цифрами «300», цифры «120» - цифрами «200».
Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
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