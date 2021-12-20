БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил изменения по соглашениям с Японией и KfW.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшнем пленарном заседании обсуждались законопроекты "Об утверждении изменения в Кредитное соглашение №AZB-P4, подписанное 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии" и «Об утверждении изменения в Договор о финансировании по проекту «Создание Национального парка Самур-Ялама» в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа между министерством финансов, представляющим Азербайджан, и KfW".

После обсуждений оба документы были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)