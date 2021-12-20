Мировые лидеры о Президенте Ильхаме Алиеве – Юбилейный фильм от AzTV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское телевидение подготовило документальный фильм, посвященный 60-летнему юбилею Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает отдел социальных медиа и связей с общественностью AzTV, фильм называется «Президент. Неповторимая дипломатия» («Prezident. Təkrarsız diplomatiya»). Основное место в фильме занимают интервью президентов, глав государств и правительств, ведущих политических деятелей мира, руководителей международных организаций и известных журналистов, которые комментируют основные моменты, свидетельствующие о высоких личностных качествах, принципиальной позиции и глобальном лидерстве Президента Азербайджана.

В фильме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент России Владимир Путин, первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорят о деятельности Президента Ильхама Алиева во благо Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что благодаря развитию под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в центр силы в регионе.

Владимир Путин подчеркнул, что главная цель Президента Азербайджана – видеть счастье своей страны, своего народа.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на тот факт, что азербайджанский народ в годы независимости, в трудных условиях развивался именно благодаря руководству энергичного, мудрого лидера.

В фильме «Президент. Неповторимая дипломатия» рассказывается об успехах Азербайджана на экономической арене, важных проектах, претворенных в жизнь. Особо подчеркивается, что мощь, приобретенная в результате экономической независимости, укрепила политическую независимость и приблизила решение проблемы номер один для страны – решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Особое внимание в фильме уделено победе Победоносного Верховного Главнокомандующего и его армии в Отечественной войне. Говоря об этом в своем интервью, Владимир Путин подчеркнул, что политическая мудрость Президента Ильхама Алиева способствовала тому, что боевые действия были остановлены.

Автор идеи фильма - Ровшан Рагифоглу, автор сценария - Руфат Гамзаев, монтаж - Гафар Магеррамов.

Фильм будет транслироваться по AzTV в день рождения Президента Ильхама Алиева – 24 декабря, в 12:00, 16:00 и 22:00.