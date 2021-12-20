Утверждено Соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере между Азербайджаном и Чехией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии".

Согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии", подписанное 30 сентября 2021 года в Баку.

После вступления соглашения в силу министерству энергетики Азербайджана поручено реализовать его положения, а МИД Азербайджана - направить уведомление правительству Чехии о выполнении внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.