Награждены учителя школы № 11 имени Гейдара Алиева в Астрахани - Распоряжение

Политика 20 декабря 2021 14:18 (UTC+04:00)
Награждены учителя школы № 11 имени Гейдара Алиева в Астрахани - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" учителей средней общеобразовательной школы № 11 имени Гейдара Алиева города Астрахань Российской Федерации.

"За заслуги в развитии связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере образования наградить медалью «Терегги» следующих учителей средней общеобразовательной школы номер 11 имени Гейдара Алиева города Астрахань Российской Федерации:

Ауслендер Раису Марковну

Богдюк Ларису Анатольевну

Махмутову Елену Борисовну

Мелюченкову Анну Вячеславовну", - говорится в распоряжении.

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