Детсады передаются в подчинение министерства образования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал распоряжение "О совершенствовании управления в государственной системе дошкольного образования".
Согласно распоряжению, в целях совершенствования управления в государственной системе дошкольного образования, расширения охвата детей дошкольным образованием и повышения качества дошкольного образования государственные дошкольные учебные заведения (за исключением детских домов), находящиеся в подчинении местных органов исполнительной власти (по городу Баку – Исполнительной власти города Баку, по городу Гянджа – Исполнительной власти города Гянджа), передаются в подчинение министерства образования Азербайджана.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.