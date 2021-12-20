Чавушоглу о сроках встречи спецпредставителей Турции и Армении

БАКУ /Trend/ - Некоторые авиакомпании в ближайшие дни начнут выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном. Вопрос возобновления авиарейсов обсуждается в минтрансе Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с малайзийским коллегой Сейфеддином Абдуллой.

Он отметил, что Анкара выступает за мир и стабильность на Южном Кавказе и тесно координирует свои действия по диалогу с Ереваном с Азербайджаном.

"Анкара и Ереван уже назначили спецпредставителей по диалогу, и обсуждения в этом направлении будут продолжены. Спецпредставители двух стран встретятся в ближайшее время. Турция предпринимает шаги по повышению мер доверия в регионе", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)