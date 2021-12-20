Утвержден Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Грузией и Турцией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ об утверждении «Протокола о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции».

Согласно указу, утвержден «Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции», подписанный в Измире 8 октября 2021 года.

Государственному таможенному комитету Азербайджана поручено после вступления в силу Протокола выполнить его положения.

МИД Азербайджана поручено направить уведомления грузинской и турецкой сторонам о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Протокола в силу.