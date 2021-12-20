После освобождения азербайджанских земель в регионе сформировался новый формат сотрудничества - Низами Сафаров

БАКУ/Trend/ - После освобождения азербайджанских земель в регионе сформировался новый формат сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Низами Сафаров в ходе международного круглого стола «Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы» в Баку.

«Наша страна восстановила свою территориальную целостность и суверенитет и реализовала 4 резолюции Совета безопасности ООН. Если Азербайджан реализовал миссию Совета безопасности ООН, то Россия сыграла чрезвычайную роль в урегулировании конфликта. Россия является, вне всякого сомнения, стратегическим партнером. После освобождения земель в регионе сформировался новый формат сотрудничества как в политической, так и экономической сфере», - сказал он.

Сафаров отметил, что Азербайджан нацелен на мирное урегулирование оставшихся вопросов и заключение мирного договора, а также разблокировку коммуникаций.

«Мы надеемся, что все страны региона заинтересованы в том, чтобы в постконфликтный период вопросы решались мирным путем», - добавил депутат.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)