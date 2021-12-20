Азербайджан выступает за ликвидацию совместными усилиями последствий гуманитарного кризиса в Афганистане - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает за ликвидацию совместными усилиями последствий гуманитарного кризиса в Афганистане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана по итогам 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В комментарии отмечается, что в ходе заседания страны - участницы отметили серьезные гуманитарные последствия кризиса в Афганистане и важность международного сотрудничества в его преодолении.

"По итогам заседания была принята резолюция, содержащая практические шаги, предпринимаемые ОИС для стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане.

Резолюция содержит решение о создании Фонда гуманитарного доверия под эгидой Исламского банка развития и учреждении программы продовольственной безопасности Афганистана.

В целях более эффективной координации усилий ОИС по стабилизации ситуации в Афганистане учреждена должность специального представителя организации по Афганистану. Кроме того, принято решение усилить миссию ОИС в Афганистане с точки зрения экономических и человеческих ресурсов. Заместитель генерального секретаря ОИС по гуманитарным, культурным и семейным вопросам Тарик Али Бахет назначен специальным представителем организации по Афганистану.

В итоговой резолюции, принятой от имени 57 стран ОИС, отражены отдельные пункты, связанные с эвакуацией населения из Афганистана и, в частности, со странами, играющими в этом важную роль. Хотелось бы подчеркнуть, что среди указанных государств высокую оценку получила важная роль Азербайджана в процессе эвакуации гражданского населения из Афганистана.

Азербайджан, исходя из своей приверженности исламской солидарности, выступает за ликвидацию последствий гуманитарного кризиса в Афганистане посредством совместных усилий международного сообщества, в том числе стран ОИС, и продолжит вносить свой вклад в эту деятельность", - говориться в комментарии.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)