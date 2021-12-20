Фактор личности Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина сыграл решающую роль в развитии отношений между нашими странами - Эмин Алиев

БАКУ/Trend/ - Фактор личности Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина сыграл решающую роль в развитии отношений между нашими странами.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

"Надеюсь, что сегодняшний круглый стол будет продуктивным как с точки зрения обсуждения перспектив двусторонних отношений между нашими странами, так и с точки зрения того, что может дать и Азербайджану, и России, и в целом региону новая реальность, которая сформировалась в течение прошедшего года. Знаменательно, что наше сегодняшнее мероприятие проходит в канун 60-летнего юбилея Президента Азербайджана Ильхама Алиева, так как именно фактор личности лидеров наших государств сыграл очень большую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Россией за последние десятилетия", - сказал он.

По словам Эмина Алиева, наблюдается динамичное развитие отношений по целому ряду направлений.

"Это гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество. Это и сотрудничество между Азербайджаном и отдельными регионами России. Мы видим, что несмотря на определенные негативные тренды, которые можно видеть на постсоветском пространстве, сегодня в Азербайджане традиционно поддерживается очень дружественное и теплое отношение к народу России. В нашей стране нет ни малейших проявлений русофобии. Это, безусловно, актуальная проблема для многих стран в постсоветском пространстве. В целом, можно констатировать, что наши отношения сейчас, несмотря на военные действия, которые происходили в Карабахском регионе Азербайджана, несмотря на пандемию, различные попытки третьих сил внести в них определенный разлад, переживают этап динамичного развития", - заключил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)