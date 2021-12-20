В Азербайджане на границе с Арменией сдан в эксплуатацию пост пограничного контроля Эйвазлы ГПС (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на границе с Арменией сдан в эксплуатацию пост пограничного контроля Эйвазлы Государственной пограничной службы (ГПС), передает в понедельник Карабахское бюро Trend.

На новом посту созданы все необходимые условия для работы пограничников.

Сотрудник пресс-центра Госпогранслужбы полковник Рашад Мешадиев сообщил, что для обеспечения высокого уровня совместной деятельности Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета на пункте пропуска сдано в эксплуатацию новое капитально отремонтированное административное здание.

"Здесь осуществляются оформление транспортных средств и грузов лиц, пересекающих госграницу, ввод данных в централизованную электронную систему регистрации и другие меры пограничного контроля", - сказал Мешадиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)