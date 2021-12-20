Зангезурский коридор открывает исторические возможности для евразийского пространства - Вугар Халилов

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор открывает исторические возможности для евразийского пространства и создает реальные условия для сотрудничества между государствами и региональными организациями.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник генеральный директор телеканала CBC Вугар Халилов в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

"Его реализация разрешает эксплуатацию транспортных путей, соединяющих Европу и Азию, которые имеют стратегическое значение для России и Китая, и принесет экономические выгоды всем странам региона. Открытие Зангезурского коридора еще больше укрепит каспийскую транспортную сеть", - сказал Халилов.

Гендиректор отметил, что восстановительные работы в Карабахе идут стремительными темпами, уже действует Физулинский международный аэропорт, функционирует "Дорога Победы".

Также недавно прошли переговоры на высшем уровне в Сочи и Брюсселе, на которых позиция Президента Ильхама Алиева не оставила Армении иного выбора, кроме как согласиться на разблокирование транспортных коммуникаций, отметил гендиректор.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)