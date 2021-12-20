Утверждены двусторонние документы, подписанные Азербайджаном с Чехией и Эстонией (версия 2)

Утверждены двусторонние документы, подписанные Азербайджаном с Чехией и Эстонией (первая версия в 14:05)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии".

Согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии", подписанное 30 сентября 2021 года в Баку.

После вступления соглашения в силу министерству энергетики Азербайджана поручено реализовать его положения, а МИД Азербайджана - направить уведомление правительству Чехии о выполнении внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

Другим указом главы государства утвержден Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством юстиции Азербайджана и министерством юстиции Эстонии.

Минюсту Азербайджана поручено осуществить положения Меморандума о взаимопонимании после его вступления в силу.

МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству Эстонии о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.